Автомобильный портал Motorpage
16 сен 2022

В российском офисе Volkswagen сменилось руководство

В российском офисе Volkswagen сменилось руководство

Генеральным директором компании «Фольксваген Груп Рус» с 1 сентября назначен д-р Геррит Шпенглер, сменивший на этом посту Штефана Меху.

Экс-руководитель теперь будет возглавлять китайский офис марки, а заодно займется развитием продаж в регионе.  Что касается его преемника, то в российском подразделении Шпенглер работает уже давно. Пожалуй, его самая последняя заметная должность в российском офисе – директор по персоналу.

Занятно, но еще в 2016 году топ-менеджер занимался российским вопросами, правда уже в центральном офисе на должности руководителя организации центральных функций. Также у Шпенглера за плечами опыт работы в руководстве MAN.

При написании новости использовалась информация:
Автостат

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Arteon (2021)

Назван преемник Volkswagen Arteon

13 сентября 2022

Volkswagen готовится к дефициту стекол из-за ограничений поставок российского газа

31 августа 2022
Volkswagen Tavendor

Volkswagen представил свой новый т-образный кроссовер

30 августа 2022

Volkswagen будет продавать в Норвегии только электрокары

23 августа 2022

Volkswagen адаптирует мотор 1.5 TSI под строгие экологические нормы

09 августа 2022
Volkswagen Golf R (2022)

Новое поколение Volkswagen Golf может и не появиться

04 августа 2022

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval Dargo - haval dargo (2022) «сила воздействия» Тест драйв
15 сентября 2022

Haval Dargo
"«Сила воздействия»"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander (2021) они по-прежнему в строю
Тест драйв
09 сентября 2022

Mitsubishi Outlander
"Они по-прежнему в строю"
Skoda Kodiaq - skoda kodiaq (2021) зачем он ходил к офтальмологу
Тест драйв
04 сентября 2022

Skoda Kodiaq
"Зачем Skoda Kodiaq ходил к офтальмологу"
Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс
Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"

Написано новостей:

3 1 4 7 7