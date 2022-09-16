В российском офисе Volkswagen сменилось руководство

Генеральным директором компании «Фольксваген Груп Рус» с 1 сентября назначен д-р Геррит Шпенглер, сменивший на этом посту Штефана Меху.

Экс-руководитель теперь будет возглавлять китайский офис марки, а заодно займется развитием продаж в регионе. Что касается его преемника, то в российском подразделении Шпенглер работает уже давно. Пожалуй, его самая последняя заметная должность в российском офисе – директор по персоналу.

Занятно, но еще в 2016 году топ-менеджер занимался российским вопросами, правда уже в центральном офисе на должности руководителя организации центральных функций. Также у Шпенглера за плечами опыт работы в руководстве MAN.