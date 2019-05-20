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20 май 2019

В Россию приедет Volkswagen Tharu

В Россию приедет Volkswagen Tharu
Автор фото: фирма-производитель

В следующем году ассортимент выпускаемых на российском заводе Volkswagen автомобилей пополнится новой моделью — компактным кроссовером Tharu.

Подтверждение пришло из Аргентины: во время рассказа о развитии местного производства и судьбе разных версий платформы MQB представитель компании на одном из слайдов показал все площадки, на которых будут выпускать потенциально популярную модель - Россия была указана в числе регионов-производителей.

К сожалению, технические характеристики модели пока неизвестны, и представление можно составить, основываясь на спецификациях автомобиля для китайского рынка. Напомним, что китайская версия Tharu выпускается с тремя бензиновыми моторами: 116-сильным ДВС объемом 1,2 литра, 1,4-литровым турбомотором EA211 мощностью 150 л.с. и 186-сильным 2,0-литровым турбомотором EA888 Gen3. Все агрегатируются с 7-ступенчатым «роботом», полный привод положен только старшей модификации.

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При написании новости использовалась информация:
Drom

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