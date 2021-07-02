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2 июл 2021

В Россию приехал новый Volkswagen Caddy

В Россию приехал новый Volkswagen Caddy
Автор фото: фирма-производитель

Российский офис марки открыл прием заказов на новый Caddy. Цены на каблучок начинаются с отметки в 1935200 рублей.

Вообще это поколение Caddy можно назвать действительно новым. Во-первых,  автомобиль переехал на платформу MQB, что привело к увеличению габаритов. Так Caddy разросся на пару сантиметров в длину и ширину. Немного увеличился и клиренс- теперь его величина составляет 16 сантиметров.  Дизайн, к слову, тоже изменился  - появилась новая оптика, бампера и несколько менее заметных штрихов.

Что по технике? Все стандартно – мотор 1.6 на 110 лошадиных сил и 6-ступенчатая механическая трансмиссия. Что характерно альтернативы  этой паре нет -  то есть нет  ни дизелей, не автоматических трансмиссий, что несколько странно, учитывая, что клиентам будут доступны и пассажирские версии.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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