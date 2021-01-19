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19 янв 2021

В Россию приехал обновленный Volkswagen Teramont

В Россию приехал обновленный Volkswagen Teramont
Автор фото: фирма-производитель

Ему подправили внешность, но оставили моторную линейку. Чего еще ожидать от обновленного внедорожника, который доедет до нас в конце весны.

Начнем как раз с последнего. Действительно, моторы останутся теми же. Напомним, что речь идет о двух движках – двухлитровом турбо-агрегате на 220 лошадиных сил и 3.6-литровом моторе V6. Оба работают с одной и той же трансмиссией – 8-ступенчатым автоматом и полным приводом.

А что же изменится в машине? Конечно же, внешность. Если быть конкретным, то речь идет о новых бамперах и решетке радиатора. Важно отметить, что теперь автомобиль будет доступен и в комплектации R-Line. Её отличительные черты - 20-диски оригинального дизайна, а также черный глянцевый диффузор. В салоне установлен руль с кожаной отделкой и логотипом специальной версии.

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