В Россию приехал самый большой кроссовер Volkswagen

Сразу несколько владивостокских дилеров привезли, благодаря программе параллельного импорта, самый большой кроссовер концерна Volkswagen – модель Talagon

Этот автомобиль получился действительно большим – длина превышает пять метров, что сопоставимо с габаритами Cadillac Escalade. Надо сказать, что все привезенные Talagon оснащены двухлитровым 200-сильным турбомотором. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробокой передач. В самом Китае есть и версии c 300-сильным мотором объемом 2.5 литра.

На домашнем рынке Volkswagen Talagon предлагается только с тремя рядами сидений. При этом в Россию планируется завозить, судя по объявлениям, только шестиместные версии с раздельными креслами на втором ряду. Детали комплектаций продавцами не указываются.