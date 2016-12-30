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30 дек 2016

Власти Калифорнии обязали Volkswagen AG выпустить несколько электрокаров

Власти Калифорнии обязали Volkswagen AG выпустить несколько электрокаров
Автор фото: фликр.ком

Калифорнийский совет по охране окружающей среды (CARB) обязал немецкий концерн Volkswagen AG выпустить несколько новых электрокаров.

Это требование, в числе прочих, было указано американским регулятором в тексте сепаратного соглашения, заключенного с немецким автопроизводителем, по урегулированию последствий, так называемого, «дизельгейта».

«В рамках сепаратного соглашения автопроизводители (входящие в состав концерна VW AG) обязаны до 2019 года начать продавать в Калифорнии как минимум три электрические модели, включая один кроссовер. Кроме того, еще один кроссовер должен появиться в штате к 2020 году. Продажи этих машин должны продлиться, по крайней мере, до 2016 года», - говорится в тексте документа.

В ведомстве также отметили, что одним из требуемых автомобилей вполне может считаться электрохэтч VW e-Golf, который в настоящее время уже представлен в Калифорнию. Тем не менее, немецкому автопроизводителю придется бросить больше ресурсов на создание остальных электрокаров, чтобы успеть в установленные CARB сроки.

Напомним, что ранее Окружной суд Сан-Франциско утвердил общую сумму компенсаций, которую концерн Volkswagen AG должен будет выплатить в рамках урегулирования последствий «дизельного скандала». В совокупности немецкий автопроизводитель заплатит 14,7 млрд долларов, что стало самой большой компенсаций, когда либо выплаченной автопроизводителем в США.

Сверх того, VW AG заплатит 86 млн долларов штрафа в пользу штата Калифорния. Они будут потрачены на покрытие расходов муниципальных властей, связанных с расследованием «дизельгейта» (76 млн долларов) и на гранты научным учреждениям и университетам (10 млн долларов).

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При написании новости использовалась информация:
Коммерсантъ, CARB, Мотор

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