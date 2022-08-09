Volkswagen адаптирует мотор 1.5 TSI под строгие экологические нормы

Как известно, немецкий концерн более не планирует разрабатывать новые двигатели внутреннего сгорания, однако, никто не говорит о том, что нельзя дорабатывать существующие моторы

Один из самых последних моторов концерна – бензиновый 1.5 TSI. Мощность двигателя составляет 150 лошадиных сил. Доработка мотора с точки зрения экологии обойдется марке в кругленькую сумму, но компания идет на этот шаг осознанно.

Отчасти это решение связано с тем, что Volkswagen хочет сделать этот мотор основой для будущих гибридных силовых установок – мощностью до 270-290 лошадиных сил.