Volkswagen анонсировал новый минивэн-кроссовер

Немецкая марка выедет на европейский рынок новый большой SUV длиной 5,1 метра

Компания Seat, входящая в концерн Volkswagen, опубликовала снимок нового неизвестного автомобиля, который будет сочетать в себе свойства минивэна и кроссовера. Автомобиль сфотографировали в тестовом центре в испанском Мартореле.

Новинку могут начать выпускать именно под маркой Volkswagen. Об этом говорят немецкие номерные знаки на автомобиле, а также тот факт, что в Мартереле проходят испытания не только машины Seat, но и модели других брендов концерна.

В модельной линейке марки новый автомобиль может заменить сразу два наименования — универсал Golf Sportsvan и компактвэн Touran. Не исключено, что немцы готовят к запуску европейскую версию большого кроссовера SMV для китайского рынка, выпуск которого должны наладить в КНР на предприятии FAW-Volkswagen.