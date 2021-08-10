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10 авг 2021

Volkswagen Arteon получил новый двигатель

Volkswagen Arteon получил новый двигатель
Автор фото: фирма-производитель

Немецкий концерн обновил свой популярный лифтбэк.  Внешность машины изменениям не подверглась, но в технических аспектах машину преобразили.

Да у Arteon появился и новый двигатель, и новая трансмиссия. Речь идет о двухлитровом турбо-моторе с отдачей более чем в триста лошадиных сил. Мотор работает  в паре с роботизированной трансмиссией DSG. Данная связка агрегатов пришла на смену 270-сильному двигателю и 8-ступенчатому автомату.

Помимо технических модернизаций создатели Arteon пересмотрели и оснащение автомобиля, добавив в стандартную комплектацию беспроводное зарядное устройство для смартфонов и систему дистанционной парковки при помощи мобильного устройства.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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