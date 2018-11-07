Volkswagen делает ставку на пикапы

На бразильском автосалоне в Сан-Паулу был представлен пикап Tarok. Модель технически схожа с кроссовероом Tiguan и построена на платформе MQB. На данный момент автомобиль является концептом, однако серийные автомобили обещают показать уже в следующем году

Важное замечание - новинка полностью разработана бразильским подразделением Volkswagen. Подобный тип автомобилей- «легковых» пикапов очень распространён в этой стране. Пару лет назад c подобным решением выступила компания Renault, презентовав свой пикап Oroch, который был выполнен на базе Duster. Однако новинка от Volkswagen может предложить потенциал легкого грузовичка.

Дело в том, что грузоподъёмность модели составляет тонну, а в качестве силовой установки будет предложен дизельный двигатель вкупе с полным приводом. Разумеется, более простые версии с бензиновым двигателем и передним приводом также появятся. К слову, руководство марки говорит о том, что модель может стать глобальной. Однако список стран, где будет продаваться Tarok, так и не объявлен. Модель навряд ли появится на российском рынке , так как сегмент пикапов, тем более легких, остаётся неразвитым.