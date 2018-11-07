Автомобильный портал Motorpage
7 ноя 2018

Volkswagen делает ставку на пикапы

Volkswagen делает ставку на пикапы
Автор фото: фирма-производитель

На бразильском автосалоне в Сан-Паулу был представлен пикап Tarok. Модель технически схожа с кроссовероом Tiguan и построена на платформе MQB. На данный момент автомобиль является концептом, однако серийные автомобили обещают показать уже в следующем году

Важное замечание - новинка полностью разработана бразильским подразделением Volkswagen. Подобный тип автомобилей- «легковых» пикапов очень распространён в этой стране. Пару лет назад c подобным решением выступила компания Renault, презентовав свой пикап Oroch, который был выполнен на базе Duster. Однако новинка от  Volkswagen  может предложить потенциал легкого грузовичка.

Дело в том, что грузоподъёмность модели составляет тонну, а в качестве силовой установки будет предложен дизельный двигатель вкупе с полным приводом. Разумеется, более простые версии с бензиновым двигателем и передним приводом также появятся. К слову, руководство марки говорит о том, что модель может стать глобальной. Однако список стран, где будет продаваться Tarok, так и не объявлен. Модель навряд ли появится на российском рынке , так как сегмент пикапов, тем более легких, остаётся неразвитым.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Колеса , Коммерсантъ , Авторевю

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volkswagen делает ставку на кроссоверы и внедорожники

26 октября 2018
Volkswagen Tharu

VW начинает продажи бюджетного кроссовера Tharu

24 октября 2018

Volkswagen встает на сторону света

18 октября 2018
завод volkswagen в калуге

Группа Volkswagen инвестирует ещё 500 млн евро в российские производства

12 октября 2018

Компактный кроссовер от Volkswagen уже скоро покажут

05 октября 2018
Volkswagen Tiguan Offroad

Tiguan Offroad поступил к российским дилерам

02 октября 2018

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Infiniti QX50 - infiniti qx50 2019 в формате «гринфилд» Тест драйв
07 ноября 2018

Infiniti QX50
"Infiniti QX50 в формате «гринфилд»"
Skoda Kodiaq - автопутешествие: skoda kodiaq 2017 медвежьей тропой
Автопутешествия
06 ноября 2018

Skoda Kodiaq
"Медвежьей тропой"
KIA Cerato - kia cerato 2019 влияет ли «ребус» с именем на ходовые качества kia cerato?
Тест драйв
05 ноября 2018

KIA Cerato
"Влияет ли «ребус» с именем на ходовые качества KIA Cerato?"
Subaru Forester - subaru forester 2019 потрафил драйверам, не обидев джиперов
Тест драйв
02 ноября 2018

Subaru Forester
"Subaru Forester потрафил драйверам, не обидев джиперов"

Написано новостей:

2 2 1 3 4