Автомобильный портал Motorpage
15 фев 2023

Volkswagen Golf станет доступным электрокаром

Volkswagen Golf станет доступным электрокаром

Компания Volkswagen перерабатывает проект доступного электрокара, в который, как предполагалось, должен был перевоплотиться концепт ID.Life

Как сообщают инсайдеры, этим доступным электрокаром должен стать новый Volkswagen Golf. Да, руководство концерна не раз говорило о том, что текущее поколение «Гольфа» будет последним, которое оснащают ДВС.

Дебютирует электрокар в одномоторной модификации, но в будущем появятся и полноприводные версии с двумя двигателями. Одна из них может стать будущим Golf GTI. Надо сказать, что помимо новой модели должна дебютировать новая версия фирменной архитектуры MEB. Она рассчитана на использование новых аккумуляторов и должна обеспечить более высокую скорость зарядки.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Atlas (2024)

Представлен обновленный Volkswagen Atlas

10 февраля 2023
Volkswagen Passat

На российском рынке снова появился Volkswagen Passat

08 февраля 2023

У концерна Volkswagen появится новый художник

23 января 2023
Volkswagen Tharu

В Россию привезли Volkswagen Tharu

20 января 2023
Volkswagen Golf GTI

В Африке создали самый защищенный Volkswagen Golf GTI

18 января 2023
Volkswagen ID.Buzz

Рассекречены характеристики самого мощного Volkswagen ID.Buzz

13 января 2023

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Creta - hyundai creta (2018) «ведь всё же повезёт кому-нибудь» Вторичный рынок
15 февраля 2023

Hyundai Creta
"Пятилетняя Hyundai Creta: «Ведь всё же повезёт кому-нибудь»"
Haval Jolion - haval jolion (2021) беби-кроссовер и его менталитет
Тест драйв
12 февраля 2023

Haval Jolion
"Беби-кроссовер и его менталитет"
BYD Yuan Plus - byd yuan plus (2023) чем интересен электрический «китаец», сделанный для европы?
Тест драйв
08 февраля 2023

BYD Yuan Plus
"Чем интересен электрический «китаец», сделанный для Европы?"
Exeed LX - exeed lx (2021) скопируйте, если сможете
Тест драйв
05 февраля 2023

Exeed LX
"Скопируйте, если сможете"

Написано новостей:

3 2 4 4 4