Volkswagen Golf станет доступным электрокаром

Компания Volkswagen перерабатывает проект доступного электрокара, в который, как предполагалось, должен был перевоплотиться концепт ID.Life

Как сообщают инсайдеры, этим доступным электрокаром должен стать новый Volkswagen Golf. Да, руководство концерна не раз говорило о том, что текущее поколение «Гольфа» будет последним, которое оснащают ДВС.

Дебютирует электрокар в одномоторной модификации, но в будущем появятся и полноприводные версии с двумя двигателями. Одна из них может стать будущим Golf GTI. Надо сказать, что помимо новой модели должна дебютировать новая версия фирменной архитектуры MEB. Она рассчитана на использование новых аккумуляторов и должна обеспечить более высокую скорость зарядки.