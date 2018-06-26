Марка Volkswagen готовит масштабное наступление на рынок: в ближайшие шесть лет появится как минимум 17 новых моделей и модификаций.

Первыми этим летом должны появиться «заряженные» фастбэк VW Arteon R и кроссовер T-Roc R. С мощными двигателями и богатым оснащением они займут топовое положение в своих линейках. Осенью возможно представление обновленного седана VW Passat.

Позднее в этом году ожидается купеобразная версия Volkswagen Tiguan. Такой кроссовер будет предлагаться с 2-литровым 220-сильным бензиновым двигателем или 2-литровым турбодизелем мощностью 240 л.с.

Последней новинкой этого года должен стать субкомпактный кроссовер T-Cross. Базой для него послужит Volkswagen Polo, но машина будет серьезно отличаться от него внешне. Псведокроссовер, так как он будет иметь только передний привод, получит литровый двигатель в разных степенях форсировки, 1,5-литровый (150 л.с.) и несколько вариантов 1,6-литрового турбодизеля.

Главной премьерой следующего года, несомненно, станет восьмое поколение Volkswagen Golf. С разницей в несколько недель с ним дебютирует электрический хэтчбек I.D. Ожидается, что по цене он будет сопоставим с дизельным «Гольфом». Его появление означает, что электрический VW e-Golf уйдет в историю.

Помимо электрических моделей I.D., которых к 2024 году должно быть как минимум четыре, Volkswagen также предложит Golf Estate, Golf GTI и Arteon Shooting Brake, оснащенные обычными бензиновыми и дизельными двигателями.

Кроме того, в конце 2019 года должен дебютировать Volkswagen T7, а в 2020 году Volkswagen Golf R с двигателем мощностью около 400 л.с.