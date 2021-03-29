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29 мар 2021

Volkswagen готовится представить электрический пикап

Volkswagen готовится представить электрический пикап
Автор фото: фирма-производитель

Североамериканское подразделение марки заявило о готовности активного освоения рынка пикапов. Более того, у компании уже есть с чем выходить на рынок!

Северная Америка – благодатный регион для пикапов, в принципе. Они занимают 20-процентную долю рынка, и эта цифра постоянно растет. Важно заметить, что в Северной Америке продаются разномастные пикапы – крупноразмерные, компактные и т.д. В последнее время здесь стали появляться и электрические версии автомобилей. Ford, GMС, Tesla – каждая из компаний уже представила свою грузовую «электричку». Подтянулись и стартапы вроде Rivian или Bollinger.

Собственно, в Volkswagen не хотят отставать от остальных. Более того, вывод на рынок электрического пикапа мог бы стать хорошим шагом на пути к достижению одной важной корпоративной цели. Дело в том, что концерн желает к концу десятилетия довести долю электрокаров в своих продажах в США до 50%.

Любопытно, но у компании уже даже есть автомобиль на эту роль! Речь идет о концепте Atlas Tanoak, который показали в 2018 году. Да, его построили на платформе MQB (для автомобилей с ДВС), однако в руководстве Volkswagen заявляют, что перевести его на электрическую «тележку» MEB не потребует каких-либо серьезных усилий и затрат.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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