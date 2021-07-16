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16 июл 2021

Volkswagen готовится представить самый большой кроссовер

Volkswagen готовится представить самый большой кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Электрическую ID-линейку компании Volkswagen возглавит большой вседорожник под названием ID.8, об этом заявил в LinkedIn глава фирмы Герберт Диесс

Как сообщает издание Motor1, новинка будет сопоставима по габаритам с Volkswagen Teramont и получит трехрядную компоновку салона. Любопытно, что вывод о масса-габаритных характеристиках наши коллеги делают, основываясь на сравнении актуальной модельной линейки ID и машин с двигателями внутреннего сгорания. Так, например, ID.3 выступает в том же сегменте, что и Golf, а кроссовер ID.4 служит аналогом Tiguan.

Технические характеристики автомобиля не раскрываются, собственно как и дата его появления. Помимо большого кроссовера Volkswagen готовит к выходу на рынок электрическую альтернативу модели Arteon — крупный лифтбек ID.7, который будет считаться флагманом легковой линейки электрокаров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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