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25 фев 2020

Volkswagen готовится презентовать уникальный электрический спроткар

Volkswagen готовится презентовать уникальный электрический спроткар
Автор фото: фирма-производитель

Volkswagen задумался над проектом высокопроизводительного двухдверного электрокара, который воплотит в серийной модели технологии гоночного прототипа ID.R. Уникальность же его будет заключаться в особой батарее

В Volkswagen решили сделать ставку на тайны, и особенности инновационного аккумулятора остаются нераскрытыми: по слухам, у новой батареи иной химический состав, нежели у традиционных литий-ионных ячеек. Ладно батарея, но производитель держит в секрете и технические характеристики своей новинки. А поразмыслить здесь есть над чем, так как архитектура MEB, которая ляжет в основу позволяет выпускать передне-, задне- и полноприводные электромобили с одним или несколькими двигателями.

В ближайших планах немецкой марки — премьера «горячих» бензиновых и дизельных версий Volkswagen Golf восьмого поколения. Модификации GTI и GTD покажут на Женевском автосалоне на следующей неделе.

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