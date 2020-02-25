Volkswagen готовится презентовать уникальный электрический спроткар

Volkswagen задумался над проектом высокопроизводительного двухдверного электрокара, который воплотит в серийной модели технологии гоночного прототипа ID.R. Уникальность же его будет заключаться в особой батарее

В Volkswagen решили сделать ставку на тайны, и особенности инновационного аккумулятора остаются нераскрытыми: по слухам, у новой батареи иной химический состав, нежели у традиционных литий-ионных ячеек. Ладно батарея, но производитель держит в секрете и технические характеристики своей новинки. А поразмыслить здесь есть над чем, так как архитектура MEB, которая ляжет в основу позволяет выпускать передне-, задне- и полноприводные электромобили с одним или несколькими двигателями.

В ближайших планах немецкой марки — премьера «горячих» бензиновых и дизельных версий Volkswagen Golf восьмого поколения. Модификации GTI и GTD покажут на Женевском автосалоне на следующей неделе.