Автомобильный портал Motorpage
10 май 2017

Volkswagen Group увеличит количество кроссоверов до девятнадцати

Volkswagen Group увеличит количество кроссоверов до девятнадцати
Автор фото: фирма-производитель

На общем собрании акционеров Volkswagen AG (VAG), руководство концерна представило обновленный план развития

Ни для кого не секрет, что сегмент кроссоверов растет, причем в некоторых классах (например, компактном) он уже обогнал по темпам роста и объемам продаж традиционные хэтчбеки, универсалы и седаны. Поэтому, то, что марки, входящие в состав VAG в ближайшие годы выведут новые модели, доведя общее количество кроссоверов до девятнадцати, никого не удивил.

К представленным Volkswagen Atlas/Teramont и Tiguan/Tigual Allspace, Skoda Kodiaq, Seat Ateca и Bentley Bentyaga в этом году добавятся субкомпактные Volkswagen T-Roc, Seat Ateca и Lamborghini Urus. Еще две модели, вероятно стоящие на ступеньку выше последних, будут представлены до конца этого года. Еще как минимум пять кроссоверов Volkswagen AG намерен представить в 2018 году.

Также, на общем собрании акционеров, Volkswagen представил календарь вывода новых моделей на рынок в этом году. В июне у дилеров появится новый Volkswagen Polom, в августе Volkswagen T-Roc, в ноябре новое поколение Volkswagen Touareg. Судя по отсутствию в презентации представительского VW Phaeton, его преемник покажут не раньше 2020 года, причем в качестве исключительно электрической модели.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Volkswagen

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Polo

Volkswagen рассказал о новом Polo

05 мая 2017

Volkswagen хочет начать совместные проекты с «Газпромом»

04 мая 2017
Volkswagen T-Roc

Volkswagen показал кроссовер T-Roc

28 апреля 2017

Volkswagen может продать Ducati

27 апреля 2017
Volkswagen Phideon PHEV

Китайский флагман Volkswagen стал гибридным

21 апреля 2017

Volkswagen обещает низкие цены на электромобили

21 апреля 2017

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2017 лови момент! Тест драйв
09 мая 2017

Mitsubishi Pajero Sport
"Лови момент!"
Hyundai Genesis - hyundai genesis 2017 почти терминатор
Тест драйв
07 мая 2017

Hyundai Genesis
"Почти Терминатор"
Hyundai Creta - hyundai creta 2016 для домохозяек и не только
Тест драйв
05 мая 2017

Hyundai Creta
"Для домохозяек и не только"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2016. украденное сердце
Автопутешествия
27 апреля 2017

Mitsubishi Outlander
"Украденное сердце"

Написано новостей:

1 8 7 9 3