На общем собрании акционеров Volkswagen AG (VAG), руководство концерна представило обновленный план развития

Ни для кого не секрет, что сегмент кроссоверов растет, причем в некоторых классах (например, компактном) он уже обогнал по темпам роста и объемам продаж традиционные хэтчбеки, универсалы и седаны. Поэтому, то, что марки, входящие в состав VAG в ближайшие годы выведут новые модели, доведя общее количество кроссоверов до девятнадцати, никого не удивил.

К представленным Volkswagen Atlas/Teramont и Tiguan/Tigual Allspace, Skoda Kodiaq, Seat Ateca и Bentley Bentyaga в этом году добавятся субкомпактные Volkswagen T-Roc, Seat Ateca и Lamborghini Urus. Еще две модели, вероятно стоящие на ступеньку выше последних, будут представлены до конца этого года. Еще как минимум пять кроссоверов Volkswagen AG намерен представить в 2018 году.

Также, на общем собрании акционеров, Volkswagen представил календарь вывода новых моделей на рынок в этом году. В июне у дилеров появится новый Volkswagen Polom, в августе Volkswagen T-Roc, в ноябре новое поколение Volkswagen Touareg. Судя по отсутствию в презентации представительского VW Phaeton, его преемник покажут не раньше 2020 года, причем в качестве исключительно электрической модели.