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12 сен 2017

Volkswagen инвестирует 70 миллиардов евро в электромобили

Volkswagen инвестирует 70 миллиардов евро в электромобили
Автор фото: фирма-производитель

Концерн Volkswagen объявил, что к 2030 году все его модели будут иметь электрифицированные версии, гибридные, подключенные гибридные варианты и электромобили. На первый взгляд, крупнейший европейский автопроизводитель запазадывает, например, Volvo электрифицирует свои модели к 2020 году.

Однако, в Volkswagen говорят об электрификации автомобилей всех брендов, входящих в группу. А это около 300 различных моделей Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Bentley, Porsche и Bugatti. К 2025 году все бренды выведут на рынок порядка 80 электрифицированных моделей, включая 50 электромобилей и 30 подключаемых гибридов.

В создание и развитие электромобилей и гибридов в ближайшее десятилетие Volkswagen инвестирует 20 миллиардов евро. Но этой суммой немцы не ограничатся. По их подсчетам уже к 2025 году им потребуется батарей емкостью около 150 гигаватт, что соответствует мощности примерно четырех гигафабрик. В Volkswagen говорят, что не намерены производить аккумуляторы самостоятельно, а прибегнут к помощи партнеров. По предварительным оценкам до 2030 году Volkswagen потратит на приобретение батарей для электромобилей и гибридов 50 миллиардов евро!
 

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Volkswagen

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