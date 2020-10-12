Volkswagen использует еще одну хитрость для снижения выбросов автомобилей

Речь идет о задержке снижения оборотов двигателя при отпускании дроссельной заслонки. Иными словами, когда водитель убирает ногу с педали газа, обороты падают не в тот же момент, а с паузой. Этот эффект особенно заметен на автомобилях с «механикой»

Дуглас Скорупски, менеджер по стратегии трансмиссии Volkswagen of America, в интервью Autoweek заявил, что зависание оборотов двигателя снижает выбросы оксида азота (NOx) автомобилями.

«Когда вы убираете ногу с дроссельной заслонки, мы пытаемся предотвратить попадание большого количества воздуха в камеру без топлива. Если воздух попадает таким образом, когда вы повторно нажимаете на газ, создается обедненная смесь (соотношение воздух — топливо выше 14,7:1), в результате чего образуется повышенное количество оксидов азота или NOx. С помощью задержки продолжается подача топлива вместе с воздухом, чтобы избежать обедненной смеси и предотвратить образование NOx», — сказал Скорупски.

Программа управления ДВС настроена таким образом, что она откладывает отключение подачи топлива на несколько миллисекунд после того, как водитель полностью уберет ногу с педали газа. Это добавляет достаточно топлива, чтобы воздух не нарушил химический баланс «чистого сгорания».