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24 мар 2017

Volkswagen экспортирует российские автомобили

Volkswagen экспортирует российские автомобили
Автор фото: фирма-производитель

По словам генерального директора российского подразделения Volkswagen Маркуса Озеговича, около пяти тысяч выпущенных в России автомобилей были экспортированы в Мексику

«Это был интересный опыт», - подчеркнул Озегович. «Фольксваген Групп Рус» подписал договоренности об экспорте российской продукции в Мексику летом прошлого года. Кроме Мексики, поставки осуществляются на Украину, в Белоруссию и Казахстан. Раньше машины немецкого автопроизводителя экспортировались в Мексику с производственных мощностей Индии.

Всего в прошлом году калужский завод выпустил около 111 тысяч моделей Volkswagen – на 14% больше чем в 2015-м году. Вдобавок к которым еще 37 096 машин под брендами Volkswagen и Skoda были собраны на производственных мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

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При написании новости использовалась информация:
Автостат

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