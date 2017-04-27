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27 апр 2017

Volkswagen может продать Ducati

Volkswagen может продать Ducati

Руководство концерна Volkswagen рассматривает возможность продажи итальянского производителя мотоциклов Ducati. Напомним, что Ducati Volkswagen купил в 2012 году за 860 миллионов евро, после чего итальянская компания вошла в группу Audi

Возможная продажа Ducati связана с ростом расходов, связанных с Дизельгейтом (использование обманного программного обеспечения на дизельных двигателях). Это уже привело к тому, что Volkswagen ушел из чемпионата мира по ралли, а Audi — из гонок на выносливость. Кроме того, Volkswagen планирует сократить около 30 тысяч рабочих мест в ближайшие несколько лет.

Свою заинтересованность в покупке Ducati уже высказали прямые конкуренты итальянской марки: японские Honda. Yamaha  и Kawasaki. Приобретение европейской компании помогло бы им серьезно упрочить свои позиции. При этом, продажа Ducati может принести Volkswagen более одного миллиарда евро.

По данным источников нескольких иностранных СМИ вопрос с продажей уже решенный, потребуется лишь формальное одобрение Наблюдательного совета Volkswagen Group.

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При написании новости использовалась информация:
Reuters

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