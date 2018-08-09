Пока Volkswagen только готовится к выводу первых электромобилей из линейки I.D. на рынок, в спортивном отделении компании уже задумались над созданием заряженной версии одной из моделей суббренда

Продажи первой модели I.D., электрического хэтчбека, начнутся только в 2020 году, но в отделении «R» уже задумались над мощным вариантом электромобиля.

«Если мы выпустим R-версию электромобиля, то это будет настоящий спортивный автомобиль, иначе все усилия будут напрасными, — заявил глава отделения Volkswagen R Йост Капито в интервью британскому Autocar. — Пока такой электромобиль существует лишь в качестве идеи, но технологии развиваются так быстро, что мы пока не готовы назвать даже приблизительно год появления такой модели». Капито говорит, что «заряженная» версия будет создана либо на базе хэтчбека, либо кроссовера, который выйдет на рынок в 2021 году.

Капито считает, что основной сложностью для создания мощного спортивного электромобиля является необходимость найти баланс между производительностью, запасом хода и удобством для повседневного использования.