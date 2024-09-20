Volkswagen может закрыть один из своих заводов в Китае

Согласно просочившейся в интернет инсайдерской информации, компания Volkswagen рассматривает возможность закрытия одно из своих предприятий в Китае. Такое сообщение не звучит противоречиво, особенно на фоне новостей о закрытии заводов VW в Германии

Под удар может попасть совместное предприятие с концерном SAIC в Нанкине, которое занимается выпуском моделей Passat для китайского рынка. Само производство, вероятно, распределят по другим СП (в первую очередь, на завод SAIC-WV в Ичжэне). Отмечается, что работников также направят в другие филиалы.

По другой версии, пострадает завод в Нинбо, где собирают автомобили бренда Skoda. Причиной этому может послужить катастрофическое падение продаж бренда. Если в 2018 году автомобили марки Skoda занимали примерно 17% от общего объема продаж VW, то в 2024 году этот показатель опустился до 1%.