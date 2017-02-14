Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете сообщает, что немецкая компания Volkswagen в январе текущего года продемонстрировала положительную динамику продаж на российском рынке.

Согласно данным экспертов Комитета, по итогам прошлого месяца немецкий автопроизводитель реализовал на территории РФ 4 581 новый автомобиль. В сравнении с аналогичным периодом минувшего года этот показатель вырос на 2,8%. Такой высокий показатель позволил Volkswagen занять 5-ое место по количеству продаж, среди всех автопроизводителей официально представленных в нашей стране. За отчетный период доля компании также увеличилась на 0,5 процентных пункта и составила 5,9%.

Драйвером продаж для немецкого автопроизводителя в России, традиционно, стала модель Polo, которая в январе стала 6-ым по популярности автомобилем в России. За месяц официальные дилеры компании передали в руки своих клиентов 2 550 таких автомобилей, ухудшив свой прошлогодний результат на 3,9%.

Второе место во внутреннем рейтинге компании (16-ое место в общем зачете) занимает кроссовер Tiguan. В абсолютных числах, по итогам отчетного периода объемы реализации этой модели были зафиксированы на уровне 1 288 экземпляров, при этом продажи кроссовера за год выросли почти в два раза (+183,7%).

«В зимний период, который традиционно сопровождается непростыми погодными и дорожными условиями, мы рады отметить высокий интерес наших клиентов к новому Tiguan, поставки которого стартовали две недели назад, и в целом, к SUV марки Volkswagen. Для Volkswagen 2017 год ознаменовался положительной динамикой продаж, которую мы намерены развить в будущем», – прокомментировал результаты первого месяца 2017 года глава российского подразделения компании Пьер Бутен.