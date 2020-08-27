Volkswagen начал производство нового кроссовера

Кроссовер Volkswagen ID.4 построили на платформе MEB, и он является серийным воплощением концепта Crozz

Компания Volkswagen начала серийное производство нового кроссовера под названием ID.4. Как сообщает пресс-служба немецкого бренда, сборка первого электрического SUV марки наладили на заводе в Цвиккау. Премьера новинки состоится в сентябре нынешнего года. «Volkswagen добавляет электромобиль в свою линейку класса компактных SUV, самого быстрорастущего сегмента мирового рынка, — объяснил генеральный директор марки Volkswagen Ральф Брандштеттер.

Запас хода у ID.4 составляет 500 километров. Изначально в продажу поступит кроссовер с задним приводом, после будут доступны и полноприводные модификации с двумя силовыми агрегатами, установленными на каждой оси. Для новинки будет доступна система быстрой зарядки, которая позволит пополнить заряд батареи на 80% всего за 30 минут.