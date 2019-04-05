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5 апр 2019

Volkswagen начал тестирование совершенных «беспилотников»

Volkswagen начал тестирование совершенных «беспилотников»
Автор фото: фирма-производитель

Речь идет об автомобилях, так называемого, четвертого уровня автономности, которые способны передвигаться полностью самостоятельно

Тесты беспилотников, созданных на базе электрокара e-Golf, стартовали в немецком Гамбурге. Технически автомобили оснащены сложным комплексом оборудования, в который входят 14 видеокамер, 11 лазерных сенсоров и еще семь радаров разного типа. При помощи этих устройств искусственный интеллект получает и обрабатывает до пяти гигабайт информации. Общая мощность системы настолько высока, что соответствует производительности примерно 15 современных ноутбуков.

Однако такие показатели полностью оправданы, учитывая уровень автономности транспортного средства, например, устройства отслеживают другие автомобили в потоке, припаркованные машины, а также велосипедистов и пешеходов. Автомобили способны самостоятельно менять полосы движения, проезжать перекрестки и ориентироваться в сложных дорожных условиях.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Regnum

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