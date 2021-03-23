Volkswagen назвал дату полного отказа от двигателей внутреннего сгорания

Инвестиции в развитие данной области компания начинает сворачивать уже сейчас, но до полного отказа еще очень далеко

Глава компании Ральф Брандштеттер заявил изданию Automobilwoche, что от текущего набора двигателей компания не будет отказываться. Каждый из них будет модернизирован и адаптирован под последние экологические стандарты. Кроме того, компания будет активно применять гибридные технологии, дабы повышать экономичность своих моторов.

Фактически, двигатели внутреннего сгорания сохранятся в автомобиле до 2030 года точно. Вполне возможно, что и после этой временной отметки компания будет использовать данный тип силовых установок. Впрочем, главный приоритет назван – электрификация. К концу десятилетия Volkswagen рассчитывает увеличить долю электромобилей в своих продажах до 70% в Европе и до 50% на рынках Китая и США.