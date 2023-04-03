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3 апр 2023

Volkswagen назвал свои последние модели с ДВС

Volkswagen назвал свои последние модели с ДВС
Автор фото: фирма-производитель

Последними новыми моделями Volkswagen с ДВС станут Passat, Tiguan и T-Roc, а также вседорожник Tayron для китайского рынка

Как сообщает руководство марки, новый «Пассат» нам покажут  уже в нынешнем году, причем автопроизводитель пошел еще на один необычный шаг – седаны уходят в прошлое и Passat будет представлен только в кузове универсал.  Еще одна новинка 2023 года – новое поколение кроссовера Tiguan.

Что касается Golf, то его ждет лишь небольшой рестайлинг – нового поколения концерн представлять не собирается, то есть модель в текущей генерации продержится до конца десятилетия. Позже Golf заменят неким электрокаром.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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