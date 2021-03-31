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31 мар 2021

Volkswagen не будет переименовываться

Volkswagen не будет переименовываться
Автор фото: фирма-производитель

Буквально на днях интернет взорвался новостью – концерн Volkswagen решил сменить название и стать Voltswagen. Новое наименование символизировало бы их стремление к развитию электрического транспорта.

Первые СМИ, которые растиражировали эту новость, клятвенно заявляли, что, мол, это официальная информация. Да и доказательства были – скриншоты с новостью на сайте североамериканского подразделения концерна, хотя сама новость  исчезла оттуда достаточно быстро.

Теперь же выясняется, что все это было уткой в честь дня дураков (первого апреля), хотя компания называет это маркетинговым ходом, дескать, так в Volkswagen решили подогреть интерес к выходу новой модели ID.4.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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