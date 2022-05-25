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25 май 2022

Volkswagen не будет возобновлять производство автомобилей в России

Volkswagen не будет возобновлять производство автомобилей в России

В распоряжении российских СМИ оказалось официальное письмо главы «Фольксваген легковые автомобили», Михаэля Арндта, где указывается, что марка не планирует возобновления российского производства, во всяком случае, в ближайшее время

Напомним, еще в марте были остановлены заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде, где собирались практически все модели марок  Volkswagen и Skoda. В начале мая представители компании сообщали, что простой  на сборочных площадках продлится до начала сентября.

Важный нюанс – представительство марки уже оповестило дилеров о том, что они могут испытать серьезные трудности с запчастями, которые вызваны нарушением логистических цепочек и санкционной нагрузкой. Однако компания подчеркнула, что поставки деталей будут продолжены – возрастет лишь сам срок поставки.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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