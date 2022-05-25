Volkswagen не будет возобновлять производство автомобилей в России

В распоряжении российских СМИ оказалось официальное письмо главы «Фольксваген легковые автомобили», Михаэля Арндта, где указывается, что марка не планирует возобновления российского производства, во всяком случае, в ближайшее время

Напомним, еще в марте были остановлены заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде, где собирались практически все модели марок Volkswagen и Skoda. В начале мая представители компании сообщали, что простой на сборочных площадках продлится до начала сентября.

Важный нюанс – представительство марки уже оповестило дилеров о том, что они могут испытать серьезные трудности с запчастями, которые вызваны нарушением логистических цепочек и санкционной нагрузкой. Однако компания подчеркнула, что поставки деталей будут продолжены – возрастет лишь сам срок поставки.