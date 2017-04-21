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21 апр 2017

Volkswagen обещает низкие цены на электромобили

Volkswagen обещает низкие цены на электромобили
Автор фото: фирма-производитель

Концерн Volkswagen всячески пытается обелить свое имя после скандала с дизельными двигателями, имевшими обманное программное обеспечение для занижения показателей вредных выбросов. В рамках автосалона в Шанхае представители бренда объявили о том, что их электромобили будут стоить не дороже обычных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания

«Предлагая наши электромобили по цене автомобилей с двигателями внутреннего сгорания мы меняем правила игры, — заявил на автосалоне в Шанхае глава направления электромобилей Volkswagen Кристиан Зенгер. — Мы используем переход от традиционных автомобилей к электромобилям, чтобы перезапустить бренд Volkswagen».

В случае, если у Volkswagen слова не разойдутся с делом, это может быть сильным ударом по позициям Tesla, которая в этом году выводит на рынок Model 3 с ориентировочной ценой в 35 тысяч долларов. Это дороже, чем стоят одноклассники, оснащенные ДВС.

После фиаско с дизельными двигателями Volkswagen хочет максимально дистанцироваться от машин на «тяжелом топливе». Ранее представители компании заявляли, что не будут вкладывать дополнительные средства в развитие турбодизелей.

Напомним, что Volkswagen будет производить электромобили под суббрендом I.D. Все модели будут базироваться на модульной платформе MEB, разработанной немцами специально для экологически чистых транспортных средств. Пока под брендом I.D. представлены концепты городского хэтчебка, минивэна и кроссовера. Осенью на автосалоне во Франкфурте будет показан концепт электрического седана. Все модели суббренда будут выведены на рынок до 2022 года.

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