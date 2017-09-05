У компании Volkswagen очередная головная боль, мало ей Дизельгейта, так в автомобилях марки продолжают находить неисправности. Так немцы были вынуждены объявить об отзыве 1,8 миллиона автомобилей на китайском рынке.

Сервисная кампания объявлена из-за возможного дефекта топливного насоса. Неисправность может привести к внезапной остановке двигателя. Электронные компоненты топливной системы в результате перегрева и избыточного давления в магистрали могут выйти из строя. Дилеры Volkswagen бесплатно поменяют их на модернизированные.

По данным китайских СМИ под отзыв попало около 860 тысяч седанов Volkswagen Magotan, произведенных с 2007 по 2014 годы, 810 тысяч седанов Passat, выпущенных в период с 2011 по 2015 годы и небольшого количества Volkswagen Passat CC, которые были импортированы в Китай из Германии.

