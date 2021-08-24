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24 авг 2021

Volkswagen обновил модель Jetta

Volkswagen обновил модель Jetta

Седан получил слегка измененную внешность и новый турбомотор. Приоритетным рынком для новинки станет рынок Северной Америки.

По сравнению с предшественником у машины поменялись бампера, да и появилась новая решетка радиатора, которая будет доступна лишь в старших комплектациях. Что касается салона, то в стандартное оснащение Jetta вошел 8-дюймовый дисплей информационно-развлекательного комплекса, а экран диагональю 10 дюймов доступен за дополнительную плату.

Что касается технических параметров, то машина получила новый мотор. Речь идет о двигателе 1.5 с турбонаддувом. Он знаком нам по  кроссоверу Volkswagen Taos. Мотор развивает 150 лошадиных сил и сочетается либо с 6-ступенчатой механикой, либо с 8-ступенчатым автоматом.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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