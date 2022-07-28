Volkswagen опроверг планы по продаже завода в Калуге

Представители немецкой марки заявили, что площадка на данный момент находится в простое, и окончательного решения по ее дальнейшей судьбе не принято

Мы постоянно следим за текущими событиями и рассматриваем различные будущие сценарии, однако никаких решений не принято»- говорится в официальном сообщении. Напомним, что на днях прошли слухи – Volkswagen продает калужский завод и даже уже найдены покупатели – некая автомобильная фирма из Казахстана.

Зато мы точно знаем, что площадка Volkswagen в Нижнем Новгороде уже закрыта – ее мощности будут полностью загружены продукцией завода ГАЗ