Автомобильный портал Motorpage
15 май 2019

Volkswagen откажется от нескольких брендов

Volkswagen откажется от нескольких брендов

Немецкий концерн начинает разработку плана Vision 2030, который, в том числе, предполагает реструктуризацию бизнеса группы в ближайшие 11 лет

По информации издания Automobile, ряд компаний, входящих в Группу, ждет переформатирование, а от некоторых брендов руководство концерна и вовсе готово отказаться. Эксперты говорят, что маркам Volkswagen, Audi и Porsche в составе концерна VW Group в настоящее время ничего не угрожает. Что касается брендов Skoda и Seat, то их скорее всего ждет изменение концепции. Главные же изменения произойдут с премиальными брендами.

Речь идет о таких марках как: Bentley, Bugatti и Lamborghini. По сведениям инсайдеров, в рамках новой стратегии Vision 2030 немецкий концерн может расстаться с указанными брендами. Главным кандидатом на вылет может стать Bentley. Предполагается, что на марку будет найден покупатель. Ранее сообщалось, что основные акционеры Volkswagen Group выдвинули ультиматум Bentley, потребовав от компании выйти на прибыль в течение двух лет. Убытки люксового бренда за первые девять месяцев 2018 года составили 137 миллионов евро по сравнению с небольшой прибылью за тот же период годом ранее.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Carsguru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Показан интерьер нового Volkswagen Golf

15 мая 2019

Volkswagen делает большую ставку на электричество

15 мая 2019

Volkswagen удивит всех новым кроссовером на базе Polo

14 мая 2019
Volkswagen

Volkswagen сообщил о разработке вечных аккумуляторов

06 мая 2019
Volkswagen ID. R

Volkswagen установил новый рекорд Нюрбургринга

29 апреля 2019
VW Golf 8

Названа дата начала продаж VW Golf восьмого поколения

26 апреля 2019

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Honda CR-V - почему владельцы honda cr-v 2017 не хотят пересаживаться на другие модели Тест драйв
15 мая 2019

Honda CR-V
"Почему владельцы Honda CR-V не хотят пересаживаться на другие модели"
Hyundai Santa Fe, Renault Koleos - hyundai santa fe и renault koleos: внешность имеет значение
Сравнительный тест
14 мая 2019

Hyundai Santa Fe, Renault Koleos
"Hyundai Santa Fe и Renault Koleos: внешность имеет значение"
Nissan Qashqai - nissan qashqai 2018 вид спереди
Тест драйв
13 мая 2019

Nissan Qashqai
"Куда делся Nissan Qashqai, к которому мы привыкли за двенадцать лет?"
Lexus UX - lexus ux 200 2019 дерзкий, но… добрый
Тест драйв
08 мая 2019

Lexus UX
"Дерзкий, но… добрый"

Написано новостей:

2 3 3 7 1