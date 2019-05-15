Volkswagen откажется от нескольких брендов

Немецкий концерн начинает разработку плана Vision 2030, который, в том числе, предполагает реструктуризацию бизнеса группы в ближайшие 11 лет

По информации издания Automobile, ряд компаний, входящих в Группу, ждет переформатирование, а от некоторых брендов руководство концерна и вовсе готово отказаться. Эксперты говорят, что маркам Volkswagen, Audi и Porsche в составе концерна VW Group в настоящее время ничего не угрожает. Что касается брендов Skoda и Seat, то их скорее всего ждет изменение концепции. Главные же изменения произойдут с премиальными брендами.

Речь идет о таких марках как: Bentley, Bugatti и Lamborghini. По сведениям инсайдеров, в рамках новой стратегии Vision 2030 немецкий концерн может расстаться с указанными брендами. Главным кандидатом на вылет может стать Bentley. Предполагается, что на марку будет найден покупатель. Ранее сообщалось, что основные акционеры Volkswagen Group выдвинули ультиматум Bentley, потребовав от компании выйти на прибыль в течение двух лет. Убытки люксового бренда за первые девять месяцев 2018 года составили 137 миллионов евро по сравнению с небольшой прибылью за тот же период годом ранее.