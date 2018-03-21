Автомобильный портал Motorpage
21 мар 2018

Volkswagen отзывает в России автомобили

Volkswagen отзывает в России автомобили

Российское отделение Volkswagen уведомило Росстандарт о проведении добровольного отзыва фургонов Crafter NF. Под сервисную кампанию подпал 371 автомобиль, проданный в прошлом и этом годах.

Причиной отзыва являются транспортные средства Volkswagen Crafter NF с дизельным двигателем и простым турбонагнетателем. Из-за пульсации давления в топливной системе низкого давления возможно возникновение трещины от вибронагрузок в нижнем сварном шве на крышке топливного фильтра.

На транспортных средствах будет проводится проверка и при необходимости замена топливного фильтра.

Уполномоченные представители изготовителя ООО «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Touareg

Volkswagen представил новый Touareg

23 марта 2018
Volkswagen Jetta

Volkswagen Jetta: продажи начались

22 марта 2018

Volkswagen Teramont получит укороченный вариант

21 марта 2018
Volkswagen I.D. R

Volkswagen представил электрический спорткар для подъема на холм

20 марта 2018
I.D. Vizzion

I.D. Vizzion: в Volkswagen показали представительский седан будущего

06 марта 2018
Volkswagen Touareg

Рассекречен интерьер Volkswagen Touareg

05 марта 2018

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Nissan Terrano - как французская инженерия, японская харизма и российская адаптация слились в одном nissan terrano Тест драйв
26 марта 2018

Nissan Terrano
"Как французская инженерия, японская харизма и российская адаптация слились в одном Nissan Terrano"
KIA Rio - kia rio x-line 2017 чего душа желает
Тест драйв
23 марта 2018

KIA Rio
"Чего душа желает"
Mercedes-Benz CLS-Class - спортивное настроение: mercedes-benz cls 2019
Тест драйв
21 марта 2018

Mercedes-Benz CLS-Class
"Спортивное настроение: Mercedes-Benz CLS"
Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3 - сравнительный тест. mercedes-benz glc отбивает атаку конкурентов: audi q5 и bmw x3
Сравнительный тест
13 марта 2018

Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3
"Mercedes-Benz GLC отбивает атаку конкурентов: Audi Q5 и BMW X3"

Написано новостей:

2 0 9 0 5