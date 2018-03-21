Российское отделение Volkswagen уведомило Росстандарт о проведении добровольного отзыва фургонов Crafter NF. Под сервисную кампанию подпал 371 автомобиль, проданный в прошлом и этом годах.

Причиной отзыва являются транспортные средства Volkswagen Crafter NF с дизельным двигателем и простым турбонагнетателем. Из-за пульсации давления в топливной системе низкого давления возможно возникновение трещины от вибронагрузок в нижнем сварном шве на крышке топливного фильтра.

На транспортных средствах будет проводится проверка и при необходимости замена топливного фильтра.

Уполномоченные представители изготовителя ООО «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

