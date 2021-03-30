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30 мар 2021

Volkswagen переименуют в Voltswagen

Volkswagen переименуют в Voltswagen

Это изменение коснется только электрических моделей концерна – машины с ДВС останутся со старым наименованием.

На днях на официальном сайте Volkswagen появилась новость о том, что электрические модели концерна будут продавать под маркой Voltswagen. Корень Volt является изящным намеком на электрификацию машин. Любопытно, что новость быстро исчезла с корпоративного сайта, однако, СМИ успели ее зафиксировать на скриншотах и растиражировать в сети.  При этом, когда USA Today (первое издание, которое заметило данную новость) обратилось к представителям марки за официальным комментарием, то те оставили обращение без внимания, хотя инсайдеры уже заявили, что это действительно не розыгрыш.

Более того, зарубежные издания считают, что смена названия вызвана желанием концерна «очиститься» от последствий Дзельгейта и избавить себя от ассоциаций с автомобилями, которые работают на двигателях внутреннего сгорания.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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