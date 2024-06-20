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20 июн 2024

Volkswagen показал недорогой кроссовер Tharu XR

Volkswagen показал недорогой кроссовер Tharu XR
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen поделилась первыми изображениями нового недорогого кроссовера Tharu XR. Автомобиль будет выпускаться совместно с китайским SAIC, а его стоимость может составить от 130 000 юаней, что эквивалентно 1 450 000 рублям

Volkswagen Tharu XR станет полностью новой моделью бренда. От обычного Tharu, XR отличается иной платформой и меньшими размерами (4355/1762/1605 мм., при колёсной базе в 2651 мм). Автомобиль сконструирован на платформе MQB-A0, на которой также базируется Tiguan и T-Cross. Судя по изображениям, дизайн Tharu XR основан на последней версии Tiguan, только с немного видоизмененными бамперами и фарами. 

Покупателям предложат XR с 1,5-литровым мотором в двух модификациях на выбор: атмосферный мощностью 110 л.с. или турбированный на 160 л.с. Привод исключительно передний. А вот коробок может быть три в зависимости от комплектации. В базе - “механика”, а в версиях подороже может быть как “автомат”, так и “робот”.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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