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24 дек 2018

Volkswagen послал всех на три буквы

Volkswagen послал всех на три буквы

Забавный курьез случился у одного американского дилера Volkswagen. При предпродажной проверке одного автомобиля, на его бортовом компьютере обнаружилась крайне оскорбительная надпись

Сразу стоит сказать, что этот случай демонстрирует нам, насколько автомобили, точнее их программные компоненты, остаются незащищенными перед взломом злоумышленников. Если кто-то смог влезть в бортовой компьютер автомобиля и начертать нецензурную брань, то он наверняка сможет залезть в функционал автомобиля и поменять важные параметры.

Однако не будем заострять внимание на будущем и рассмотрим только нынешний случай. Да, какой-то чудик сделал так, что при запуске автомобиля, в нашем случае Volkswagen E-Golf, владельца приветствуют громким выражением- «Welcome Fuck off USA». Пока компания никак не комментирует происходящее, злые языки уже успели назвать этот курьез местью работников Volkswagen американцам за дизельгейт и торговую войну, объявленную Европе Дональдом Трампом. В свою очередь, продавец злосчастного автомобиля уже пообещал удалить запись перед продажей, однако, по всей вероятности, не помешает проверить и другие автомобили из прибывшей партии, вдруг что-то плохое скрывается и в них.

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При написании новости использовалась информация:
Колеса , Аuto.ru

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