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12 июл 2019

Volkswagen предложил привязать размер госсубсидий к уровню локализации

Volkswagen предложил привязать размер госсубсидий к уровню локализации

Немецкий концерн обратился к российскому правительству с предложением дифференцировать систему господдержки автопрома. Предполагается, что размер госсубсидии должен зависеть от уровня локализации каждого конкретного автопроизводителя

Дифференцированный подход при распределении госсубсидий необходим для обоснования обязательств автопроизводителей при заключении специальных инвестиционных контрактов (СПИК). В то же время планы по росту степени локализации у разных автомобильных компаний могут сильно отличаться. В противном случае обязательства по инвестконтрактам нужно сделать одинаковыми, говорят представители Volkswagen.

Сам Volkswagen пообещал вложить в свое российское производство еще 61,5 млрд рублей в течение 10 лет. Компания инвестирует в России в расширение модельного ряда, производства двигателей, а также в организацию выпуска коробок передач и электронных блоков управления. К текущему моменту Volkswagen инвестировал в российские проекты €1,8 млрд.

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