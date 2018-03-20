Volksagen рассекретил последнего члена семейства электромобиелей I.D. Им оказался полноприводный суперкар, с которым немцы попробуют побить рекорд знаменитой гонки на Пайкс Пик 24 июня этого года..

Полноприводный электрический гоночный автомобиль одновременно является прообразом будущих электромобилей семейства I.D. и представляет самую спортивную линейку моделей дизайн-бюро Volkswagen R GmbH. Уже к 2025 году модельный ряд Volkswagen будет включать в себя более 20 электромобилей. Старт производства первой серийной модели семейства I.D. на заводе в Цвиккау запланирован на конец 2019 года.



«Мы планируем стать лидерами в электромобильном сегменте, и автомобили семейства I.D. помогут нам в этом, – отметил Франк Вельш, член правления марки Volkswagen, ответственный за техническое развитие. – Участие I.D. R Pikes Peak в самой известной горной гонке имеет не только символическое значение, это еще и отличная возможность провести испытания автомобиля для дальнейшего совершенствования электромобильной линейки».

