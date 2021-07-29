Volkswagen представил модель Taigo

Немецкая марка представила очередного представителя семейства на букву «Т» - Taigo. Правда, новинку можно назвать таковой лишь условно

Во-первых, машину анонсировали еще в марте этого года. Во-вторых, кроссовер является практически зеркальной копией бразильского Volkswagen Nivus. Конечно, есть пара незначительных изменений, вроде новенькой светотехники и других мелочей, но в целом это одна и та же машина. Интерьер, к слову, тут даже трогать не стали – он полностью перекочевал сюда от Nivus, а в него от модели Polo, благо все машины базируются на одной и той же платформе.

Да, в основе Taigo лежит «тележка» MQB-A0. Агрегаты здесь следующе - бензиновые моторы 1.0 TSI (95 или 110 л.с.) и 1.5 TSI (150 л.с.). В «базе» предусмотрена «механика» на пять или шесть скоростей, за доплату — семиступенчатый «робот». Привод – только передний.