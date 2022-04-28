Volkswagen представил пикап на базе ID.Buzz

Компания Volkswagen в рамках Всемирного дня дизайна опубликовала эскиз электровэна ID. Buzz в кузове пикап

Пока говорить о серийном выпуске модели рано, но, если учесть, что ID.Buzz является идеологическим преемником модели Transporter, то вероятность появления электрического пикапа высока, так как подобная модель была почти во всех поколениях «Транспортера», начиная с самого первого. Данные автомобили были особенно популярны в странах Латинской Америки – Бразилии и Аргентине.

Вероятнее всего ID-Buzz пикап в техническом плане будет повторять обычный микроавтобус. Это означает, что в движение автомобиль будет приводится единственным 200-сильным электромотором, который расположен на задней оси. Отметим, что в этом году должны появиться и более мощные модификации ID.Buzz.