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2 мар 2023

Volkswagen превращает свои автомобили в смартфоны

Volkswagen превращает свои автомобили в смартфоны
Автор фото: фирма-производитель

Сегодня телефон для нас – это нечто большее чем «трубка» для звонков. Смартфон – часть жизни со своими приложениями социальных сетей, мессенджеров и прочих развлечений. Volkswagen применить такую концепцию и в автомобильном мире

Собственно, инженеры встроят в мультимедийные системы своих машин собственный магазин мобильных приложений. В нём будут как оригинальные программы, так и общеизвестные, но адаптированные для использования в машине – тот же TikTok или Spotify.

Первыми новшество смогут опробовать покупатели некоторых новых моделей Audi в США, Канаде, Мексике и Европе — уже в этом году. Позже сервис появится в Porsche, Bentley, Lamborghini и других марках концерна.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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