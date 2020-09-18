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18 сен 2020

Volkswagen придумал название для нового кроссовера - оно снова начинается на «Т»

Volkswagen придумал название для нового кроссовера - оно снова начинается на «Т»
Автор фото: фирма-производитель

Новый компактный кроссовер немецкой марки назовут в честь древнего индейского поселения

Volkswagen опубликовал очередной тизер нового компактного кроссовера для североамериканского рынка, который в модельной линейке бренда расположится перед Tiguan. Теперь стало известно, что новинка получит название Taos — в честь небольшого города Таос в штате Нью-Мексико, который известен древним индейским поселением. Премьера автомобиля состоится 13 октября 2020 года.

По предварительным данным, Volkswagen Taos станет американской версией кроссовера Tharu, который уже два года продают в Китае. Этот автомобиль позиционируется в качестве глобальной модели, которая будет продаваться по всему миру, в том числе и в России.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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