Немецкая компания Volkswagen продолжает радовать своих поклонников новыми электрокарами. И первой электрической новинкой в этом году стал ретрофутуристичный минивэн I.D. Buzz.

Представленный в рамках Международного автосалона в Детройте, новый концепт-кар немецкого автопроизводителя, который является идеологическим преемником концептуальных Budd-e и VW I.D., напоминает скорее культовый микроавтобус T1 из далекого будущего. На это намекает все – от двухцветной окраски, до узнаваемого рисунка на передней части и светодиодной полосы, которая делит кузов на две части.

В движение немецкий минивэн приводят два электрических двигателя, которые в совокупности выдают 369 л.с.. Как утверждают в компании, этот комплект позволяет автомобилю с места набрать первые 100 км/ч всего за 5 секунд, при максимальной скорости в 160 км/ч. Оба мотора запитаны от единого модуля литий-ионных аккумуляторов суммарной емкостью 111 кВт*ч, который располагается под полом автомобиля. Заявленный запас хода по европейскому циклу NEDC составляет до 600 км.

Стоит отметить, что вышеописанный вариант обладает системой полного привода. Однако модульная платформа MEB позволяет создать и моноприводную модификацию В ходе презентации, немцы упомянули, что I.D. Buzz можно укомплектовать единственным мотором мощностью 268 л.с., системой заднего привода и менее емким (83 кВт*ч) аккумулятором. Эта версия должна получится дешевле, но и характеристики у не будут похуже.

Как и многие другие футуристичные концепты, этот несет на борту систему автономного управления. Кроме того, внутри автомобиля установлен проекционный дисплей, который выводит информацию в режиме «дополненной реальности» прямо на лобовое стекло. Рулевое колесо в режиме автопилота может быть убрано в переднюю панель, а на его поверхности расположены сенсорные элементы управления.

К сожалению, вероятность появление серийной версии этого концепта крайне мала. В лучшем случае, о реализации этого проекта компания может задумать после 2020 года, когда на конвейер встанет серийная версия VW I.D.