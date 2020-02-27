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27 фев 2020

Volkswagen проигрывает Tesla

Volkswagen проигрывает Tesla
Автор фото: фирма-производитель

Volkswagen может перенести начало старта продаж электрокара ID.3 из-за многочисленных ошибок в электронных системах. Так что, убийство Tesla немецкой автомобильной промышленностью откладывается

Шутки шутками, но ситуация, действительно, сложилась серьезная. Так Manager Magazine сообщает, что испытатели модели докладывают руководству о примерно 300 различных ошибках и системных сбоях ежедневно. Они отмечают, что программное обеспечение было разработано «в большой спешке», поэтому многие системы и их элементы «не понимают» друг друга, что приводит к многочисленным сбоям и прочим сложностям.

На данный момент команда из приблизительно 10 тыс. специалистов пытается решить проблему, чтобы запустить производство в запланированные сроки. Перенос старта продаж может обернуться немецкому концерну значительными дополнительными расходами, так как уже выпущенные машины придется «доделывать» уже в постпроизводственный период.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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