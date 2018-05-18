Все больше автопроизводителей отказываются от участия в автосалонах. Очередной компанией, которая отказалась от собственного стенда на крупной автовыставке стал Volkswagen.

Компания решила не участвовать в осеннем автосалоне в Париже, а вместо этого провести несколько маркетинговых и клиентских мероприятий в те же дни, в которые проходит выставка. Немецкий бренд объясняет свой отказ минимизацией издержек и тем, что автосалон не дает достаточного маркетингового эффекта.

Отказ от участия во всех крупных автосалонах становится трендом последних лет. Первой это сделала компания Volvo, которая выбрала по одной выставке на каждом из важнейших для себя рынков. В прошлом году, на автосалоне во Франкфурте отсутствовали Citroen и DS.

В этом году, в Московском международном автосалоне (ММАС) не примет участие большинство иностранных производителей. Также официально отказались от своего участия в январском автосалоне в Детройте Mercedes-Benz и Audi.