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20 дек 2024

Volkswagen прощается с легендарным мотором VR-6

Volkswagen прощается с легендарным мотором VR-6

Компания Volkswagen официально завершила производство двигателя VR-6, который стал знаковым за 34 года своего существования. Последний экземпляр был собран 12 декабря 2024 года, закрыв главу в истории автомобилестроения, начатую на Женевском автосалоне 1991 года

За время своего производства VR-6 использовался в таких моделях Volkswagen как Golf, Passat, Corrado, Touareg и Atlas. Кроме того, его модификации устанавливались на Audi Q7, Porsche Cayenne, SEAT Leon и Skoda Superb. Некоторые модели за пределами концерна, например, Ford Galaxy и Mercedes Vito, также оснащались этим мотором. Самое последнее воплощение VR-6 объемом 3,6 л. развивает 280 л.с.

С момента своего дебюта было произведено почти 1,87 миллиона экземпляров VR-6. Данный агрегат также положил начало создания W-12, завершившего своё производство в июле 2024 года, и W-16, который использовался в суперкарах Bugatti Veyron и Chiron.

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