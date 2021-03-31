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31 мар 2021

Volkswagen раскрыл даты дебюта нового Multivan

Volkswagen раскрыл даты дебюта нового Multivan
Автор фото: фирма-производитель

Новый Multivan уже не раз попадался в объективы фотошпионов, однако, до сегодняшнего дня  официальной информации относительно даты серийного запуска не было.

Все покрова были сброшены на недавней онлайн-конференции. Глава коммерческого подразделения Volkswagen Карстен Интра во время своего выступления объявил, что новый Multivan выйдет уже в июне. Кроме того,  топ-менеджер сообщил, что автомобиль будут предлагать исключительно с гибридными силовыми установками.

Также завеса тайны была приоткрыта и над новым поколением пикапа Amarok. Его появления придется ждать до 2022 года. Известно, что новый Amarok будет побратим с Ford Ranger, так как оба автомобиля будут построены на общей платформе. Однако, по дизайну пикапы будут разительно отличаться

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