Volkswagen раскрыл даты дебюта нового Multivan

Новый Multivan уже не раз попадался в объективы фотошпионов, однако, до сегодняшнего дня официальной информации относительно даты серийного запуска не было.

Все покрова были сброшены на недавней онлайн-конференции. Глава коммерческого подразделения Volkswagen Карстен Интра во время своего выступления объявил, что новый Multivan выйдет уже в июне. Кроме того, топ-менеджер сообщил, что автомобиль будут предлагать исключительно с гибридными силовыми установками.

Также завеса тайны была приоткрыта и над новым поколением пикапа Amarok. Его появления придется ждать до 2022 года. Известно, что новый Amarok будет побратим с Ford Ranger, так как оба автомобиля будут построены на общей платформе. Однако, по дизайну пикапы будут разительно отличаться