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19 дек 2019

Volkswagen рассказал о новинках для России

Volkswagen рассказал о новинках для России
Автор фото: фирма-производитель

В следующем году немецкий бренд привезет в нашу страну целых три новых автомобиля: два седана и один лифтбэк.  В то же время, в Volkswagen заявляют, что это не все новинки, которых нам стоит ждать…

Как сообщают корреспонденты Autonews  со ссылкой на представителей немецкого бренда. В 2020 году  к нам привезут обновленный Volkswagen Passat.  Напомним, что автомобиль получил новые бамперы, матричные светодиодные элементы и иные фонари. По предварительным данным, в России автомобиль предложат с мотором 2,0 TSI с отдачей 190 лошадиных сил. Также ожидается появление версии с 1,4-литровым агрегатом TSI. Мощность двигателя составляет 150 лошадиных сил. Кроме того, в гамму моторов войдет двухлитровый дизель. Важно отметить, что до нашего рынка доберется только седан.

Еще одной новинкой станет новая Jetta, которую будут импортировать к нам из Мексики. Автомобиль предложат с двумя вариантами двигателей – с атмосферным мотором 1.6 и турбо-мотором 1.4.  Последней новинкой, которую на данный момент подтверждают Volkswagen – лифтбэк Arteon.  Правда, все технические подробности этого автомобиля для России пока держатся в секрете.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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