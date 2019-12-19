Volkswagen рассказал о новинках для России

В следующем году немецкий бренд привезет в нашу страну целых три новых автомобиля: два седана и один лифтбэк. В то же время, в Volkswagen заявляют, что это не все новинки, которых нам стоит ждать…

Как сообщают корреспонденты Autonews со ссылкой на представителей немецкого бренда. В 2020 году к нам привезут обновленный Volkswagen Passat. Напомним, что автомобиль получил новые бамперы, матричные светодиодные элементы и иные фонари. По предварительным данным, в России автомобиль предложат с мотором 2,0 TSI с отдачей 190 лошадиных сил. Также ожидается появление версии с 1,4-литровым агрегатом TSI. Мощность двигателя составляет 150 лошадиных сил. Кроме того, в гамму моторов войдет двухлитровый дизель. Важно отметить, что до нашего рынка доберется только седан.

Еще одной новинкой станет новая Jetta, которую будут импортировать к нам из Мексики. Автомобиль предложат с двумя вариантами двигателей – с атмосферным мотором 1.6 и турбо-мотором 1.4. Последней новинкой, которую на данный момент подтверждают Volkswagen – лифтбэк Arteon. Правда, все технические подробности этого автомобиля для России пока держатся в секрете.